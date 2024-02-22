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СМИ: турецкая авиация сможет пересекать границу с Болгарией

СМИ: турецкая авиация сможет пересекать границу с Болгарией

Турецкая авиация получила право пересекать границу с Болгарией и совершать полет над ее территорией в случае преследования по горячим следам. Об этом сообщает телеканал TRT со ссылкой на источники в Минобороны Турции.

ВВС получили такую возможность благодаря подписанному ранее между Анкарой и Софией Меморандуму о взаимопонимании в сфере воздушной полиции при пересечении границы между Турцией и Болгарией. Подобные соглашения заключаются на двусторонней основе между союзниками по НАТО и рекомендуются со стороны альянса.

«Соглашения о воздушной полиции при пересечении границы – это договоренности, которые позволяют самолетам, выполняющим обязанности воздушной полиции, продолжать преследование по горячим следам, пересекая границу другой страны для предотвращения угроз», – пояснили источники.

Относительно участия Турции в реализации общеевропейской системы ПВО «Небесный щит» (European Sky Shield Initiative, ESSI) источник в МО отметил, что с присоединением к ней Турции и Греции число участников достигло 21.

«Инициатива призвана сократить расходы и обеспечить оперативную гибкость за счет совместных закупок систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также направлена на укрепление ПРО НАТО. Перед странами-членами ESSI стоит задача усилить их возможности реагирования против ракетных или авиационных атак. Также она направлена и на облегчение процесса совместных учений и подготовки», – отметили в МО.

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