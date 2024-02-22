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Франция отправила Армении приборы ночного видения и радары GM200

Франция отправила Армении приборы ночного видения и радары GM200

Партия французского «оборонительного» вооружения прибудет сегодня в Армению. Об этом сообщает Le Figaro.

В поставке вооружения три радара Ground Master (GM 200) компании Thalès, которые позволяют обнаруживать самолеты противника на расстоянии 250 километров, а также приборы ночного видения, бинокли.

Отмечается также, что подписанное между сторонами соглашение о сотрудничестве в сфере обороны предусматривает, что французская армия в этом году проведет для армянских военнослужащих 3 курса горной боевой подготовки.

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