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Украину снова надули

Украину снова надули

Соглашение о «гарантиях безопасности» Италии с Украиной «не будет иметь юридической силы» и является «политическим и символическим». Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на слушаниях в Сенате, передает Agenzia Nova.

«Как и в соглашениях, подписанных Украиной с другими партнерами, (в документе будет заложена – ред.) помощь в экономической сфере, обязательства по восстановлению Одессы, гуманитарная поддержка, защита критически важных инфраструктур. Еще одним важным аспектом является поддержка реформ в Украине. Будущее Киева – в Европейском Союзе», – сказал Таяни.

По его словам, соглашение «не будет иметь юридической силы» и «не потребует процедуры ратификации».

Документ является «политическим и символическим» и посылает «четкий сигнал: мы защищаем международное право».

Ни о каких гарантиях не идёт речи и в аналогичных документах, которые Киев подписал ранее с Германией, Британией и Францией.

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