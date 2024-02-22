В Баку прилетел Петр Толстой и поблагодарил за теплый прием

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Азиатская парламентская ассамблея (АПА) под председательством Азербайджана продолжит результативную деятельность для решения региональных и глобальных проблем.

Об этом заявил зампредседателя Госдумы РФ Петр Толстой, выступая на 14-ой пленарной сессии АПА в Баку.

«Хотел бы поблагодарить парламент Азербайджана за теплый прием, создание прекрасных условий для нашей работы в гостеприимном Баку. Хочу также отметить ценных вклад наших турецких коллег, и спикера парламента Турции Нумана Куртулмуша в ходе председательства в Азиатской парламентской ассамблее, которое пришлось на довольно сложный период. Убежден, что ассамблея под председательством Азербайджана продолжит результативную деятельность и координацию усилий парламентов наших стран в решении региональных и глобальных проблем», – цитирует его «Репорт».

Ранее Толстой неоднократно озвучивал провокационные заявления в адрес Баку.

Так, в прошлом году он сказал, что «без России ни Армения, ни Азербайджан, ни Нагорный Карабах не будут существовать», а в 2021-ом – «войну в Карабахе выиграла Россия и российские миротворцы».

Политик ранее также угрожающим тоном говорил о том, что «Азербайджан в какой-то момент решил, что у него есть возможность переориентироваться на какой-то «иной геополитический вектор», но геополитически, географически и исторически у Баку нет выбора иной ориентации».