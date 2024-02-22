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Завтра в Баку снова будет дождливо

Завтра в Баку снова будет дождливо

23 февраля в Баку и на Абщеронском полуострове ожидаются переменные осадки, в отдельных местах полуострова обильные, ночью и утром местами слабый туман, умеренный северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 2-4° тепла, днем 4-6° тепла.

Атмосферное давление повысится с 769 мм рт.ст. до 773 мм.рт.ст, относительная влажность – 80-90%.

В регионах Азербайджана местами переменные осадки, в горных и предгорных районах ожидается снег, местами сильный, временами туман. умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-6° тепла, днем 6-10° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-3° мороза.

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