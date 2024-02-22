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В Азербайджане заблокировали доступ к криптобиржам OKX и ByBit из-за отмывания денег

В Азербайджане заблокировали доступ к криптобиржам OKX и ByBit из-за отмывания денег

В Азербайджане заблокировали доступ к криптовалютным биржам OKX и ByBit.

Об этом сообщили в Службе электронной безопасности при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

«Согласно требованиям законодательства Азербайджанской Республики доступ к криптобиржам OKX и ByBit ограничен на национальном уровне. Причиной этого является нарушение соответствующих требований в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма», – говорится в сообщении службы.

Отметим, что вчера утром в Азербайджане перестали работать веб-версии криптобирж OKX и ByBit, а ближе к вечеру и мобильные приложения.

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