Данилов призвал отдать Киеву вообще все западное вооружение и технику

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что западные страны должны передать Киеву абсолютно все вооружение и технику.

Об этом он заявил в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук.

Он резюмировал, что в следующих конфликтах нынешняя техника и вооружение Западу уже не понадобятся, поэтому сейчас все это нужно передать Украине.

«Это будет металлолом, который <…> будет абсолютно не нужен, потому что будет совсем другая война. Имейте в виду, что все эти F-16 и так далее — конечно, дело хорошее и полезное, но лучше дайте их нам. Мы точно понимаем, как нужно использовать все эти вещи», — заявил Данилов.