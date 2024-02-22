Экс-ведущего НТВ Киселева внесли в реестр экстремистов и террористов в России

194 Просмотров

Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов журналиста, бывшего ведущего телеканала НТВ Евгения Киселева, сообщается на сайте ведомства.

Ранее он также был объявлен в России в розыск по уголовной статье, передает РБК.

Киселеву 67 лет, он начал работать на телевидении в 1980-х. По образованию — востоковед, начинал карьеру в Главной редакции вещания на страны Ближнего и Среднего Востока Гостелерадио СССР. Был одним из основателей программы «Вести».

В 1992–2003 годах вел программу «Итоги». Занимал руководящие должности в телекомпании НТВ, откуда ушел после смены собственников. Впоследствии работал на ТВС, вел программы на «Эхе Москвы» и RTVI.

В 2009 году журналист переехал на Украину, где до 2016 года работал на телеканале «Интер». До 2022 года вел авторскую передачу «Реальная политика с Евгением Киселевым» на канале «Украина 24». Сейчас занимается собственным YouTube-каналом.