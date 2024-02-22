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Спецназ отработал ведение боевых операций в условиях суровых морозов (фото и видео)

Спецназ отработал ведение боевых операций в условиях суровых морозов (фото и видео)

В соответствии с планом подготовки на 2024 год с частями и подразделениями Сил специального назначения проведены очередные тактико-специальные учения на тему «Ведение боевых операций в условиях суровых морозов».

Как сообщает Минобороны, в ходе учений спецназовцы уточнили задачи на макете местности, выполнили тактические перемещения на снегоходах в высокогорье и в условиях суровых морозов.

Боевые группы совершили внезапную атаку на опорный пункт условного противника, была уничтожена обнаруженная на объекте атаки и его флангах живая сила, перекрыты пути обеспечения и выполнены задачи по уничтожению сил, прибывших для подкрепления.

«Задачи, поставленные на учениях, проводимых в целях оттачивания знаний и навыков командного состава по управлению подразделениями в условиях суровых морозов, проведению боевых операций и спасательных мероприятий, совершенствованию навыков личного состава по ходьбе на лыжах, а также стрельбе в подвижном и неподвижном состоянии, были выполнены с высоким профессионализмом», – отметили в Минобороны.

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