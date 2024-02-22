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МИД Азербайджана – Макрону: Где была Франция во время продолжавшейся почти 30 лет армянской агрессии?

МИД Азербайджана - Макрону: Где была Франция во время продолжавшейся почти 30 лет армянской агрессии?

Решительно осуждаем необоснованные притязания против Азербайджана в одностороннюю защиту Армении, озвученные 21 февраля 2024 года президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении в Париже.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

В документе отмечается, что совершенно неуместно, чтобы Франция, которая на протяжении почти 30 лет не высказывалась о нарушенных правах азербайджанцев, изгнанных со своих территорий и подвергнутых массовым убийствам, говорила о правах и безопасности армян, покинувших территории Азербайджана по собственному желанию и без какого-либо насилия.

«В то же время было бы более полезным, если французская сторона, которая в рамках Алма-Атинской декларации и некоторых карт затронула важность территориальной целостности, внесла ясность, почему она не выступила против продолжавшейся почти 30 лет армянской агрессии и оккупации азербайджанских территорий, в том числе продолжающейся оккупации Арменией восьми сел Азербайджана.

Неприемлемо обвинять Азербайджан в непропорциональном ответе, вместо того, чтобы критиковать Армению, которая без каких-либо провоцирующих факторов нарушила продолжавшую почти пять месяцев стабильность, и подобные предвзятые подходы следует прекратить.

Вновь заявляем, что коварная политика Франции, направленная на создание новой напряженности в регионе и препятствование миру и стабильности, не принесет результатов», – подчеркнули в МИД Азербайджана.

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