Столтенберг отметил роль Ирана и КНДР в захвате Авдеевки Россией

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Российским войскам удалось захватить город Авдеевка благодаря мобилизации сил, а также поддержке со стороны Ирана и Северной Кореи. Об этом сказал генеральный секретарь Йенс Столтенберг, сообщает Радио Свобода.

По мнению Столтенберга, захват города существенно не отразится на общей ситуации на фронте.

«Нельзя считать, что само по себе отступление украинских войск из Авдеевки существенно изменит стратегическую ситуацию. Однако стоит помнить, что ради незначительных территориальных достижений Россия готова пожертвовать многими солдатами», – заявил он.

Генсек НАТО считает, что первые заметные военные успехи России в последние месяцы являются следствием «значительной военной поддержки от Ирана, Северной Кореи». Также враг нарастил собственное производство и «мобилизовал больше сил».

«Становится все более важным оказание союзниками по НАТО военной поддержки, предоставление боеприпасов и иного рода помощи (Украине). Но несомненным является и то, что одновременно с этим Украина должна быть способна пополнять необходимые силы и мобилизовать личный состав, необходимый для продолжения борьбы с российскими захватчиками», – резюмировал Столтенберг.