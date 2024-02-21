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Туркменистан представил проект по расширению грузоперевозок, включающий Азербайджан

Туркменистан представил проект по расширению грузоперевозок, включающий Азербайджан

Агентство «Туркменские железные дороги» запускает маршруты по основным транзитным коридорам с целью организации международных грузовых перевозок по расписанию.

В рамках проекта планируется расширить охват его географии, начиная от соседних стран до Турции, Кыргызстана и Таджикистана по маршрутам Иран–Туркменистан–Узбекистан и Грузия–Азербайджан–Каспийское море–Туркменистан–Узбекистан, а также из России в страны Персидского залива и Индию.

Ожидается, что новая услуга в будущем способна забирать до 90% объема грузов с альтернативных путей доставки, таких как автомобильный транспорт.

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