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В Сомали одобрили соглашение с Турцией по охране территориальных вод

В Сомали одобрили соглашение с Турцией по охране территориальных вод

Кабинет министров Сомали одобрил подписанное с Турцией соглашение в сфере оборонного сотрудничества. Об этом сообщил министр информации Сомали Дауд Авейс в соцсети Х.

По словам сомалийского министра, соглашение между двумя странами в сфере обороны является очень важным шагом.

«Кабинет министров одобрил соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, подписанное с Турцией, членом НАТО и близким союзником Сомали. Это знаковое 10-летнее соглашение значительно укрепит усилия правительства Сомали по защите своего суверенитета», – написал Авейс.

Президент Сомали Хасан Шейх Махмуд заявил, что Рамочное соглашение об обороне и экономическом сотрудничестве, подписанное между Турцией и Сомали, не представляет угрозы для стран региона: «Наши турецкие братья в рамках этого соглашения будут защищать наше водное пространство в течение 10 лет. После 10 лет сотрудничества у нас будет военно-морской флот для защиты наших морей», – заявил президент (цитата по «Анадолу»).

Отметив, что соглашение с Турцией охватывает сотрудничество по таким вопросам, как борьба с терроризмом, внешними угрозами, пиратством и незаконным рыболовством, защита побережья и разработка морских ресурсов, Махмуд добавил, что соглашение не имеет враждебных целей по отношению к Эфиопии или любой другой стране.

Пояснив, что между две страны создадут совместные военно-морские силы, Махмуд сказал, что эти силы будут защищать территориальные воды Сомали в течение 10 лет и способствовать развитию морских ресурсов.

Президент Сомали в частности сказал: «Наши турецкие братья в рамках этого соглашения в течение 10 лет будут охранять наши моря. После 10 лет сотрудничества у нас будет флот, который будет защищать наши моря».

Президент Махмуд добавил, что поддержка, оказываемая Турцией Сомали, отличается от поддержки, оказываемой другими странами.

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