США продолжат содействовать миру между Баку и Ереваном

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США будут продолжать содействовать достижению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

С данным заявлением в ходе сегодняшнего брифинга выступил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

«Госсекретарь Блинкен все еще считает, что мир достижим, и он обсудил это напрямую с лидерами обеих этих стран, призвал их работать вместе, чтобы решить оставшиеся проблемы. Мы будем продолжать содействовать достижению мирного соглашения. Я знаю, что два лидера встретились на двусторонней основе в Мюнхене. Мы продолжим предлагать помощь и поддержку Соединенных Штатов в достижении соглашения», – отметил Миллер.