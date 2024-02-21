Ас-Сиси – Алиеву: Ваше переизбрание укрепит авторитет Азербайджана

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Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси направил поздравления президенту Азербайджана Ильхама Алиеву. Об этом сообщает «Азертадж».

В поздравлении говорится:

Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю переизбрания на пост президента Азербайджана. Я воспринял эту новость с большой радостью.

Ваша убедительная победа является доказательством доверия и поддержки азербайджанского народа Вашему мудрому руководству. Это также еще раз подтверждает веру азербайджанского народа в Вашу способность вести страну по пути развития и прогресса. Уверен, что Ваше переизбрание президентом еще более укрепит региональный и международный авторитет Азербайджана.

Господин президент, с нетерпением жду возможности стать свидетелем развития египетско-азербайджанских отношений по восходящей в предстоящий период благодаря сотрудничеству и координации с Вами.