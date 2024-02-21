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Азербайджан нарастил товарооборот с Японией почти в полтора раза

Азербайджан нарастил товарооборот с Японией почти в полтора раза

В прошлом году товарооборот между Азербайджаном и Японией увеличился на 49% по сравнению с 2022 годом и достиг 452 млн долларов США.

Об этом говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова. Замминистра выразил надежду на дальнейший рост товарооборота между двумя странами.

По его словам, итоги переговоров вокруг соглашения о поощрении и защите инвестиций между Азербайджаном и Японией внесут важный вклад в увеличение инвестиций.

Мамедов указал на наличие потенциала для расширения сотрудничества между двумя странами в ненефтяном секторе и сфере услуг.

«Содействие экспорту продукции, производимой в промышленных зонах Азербайджана, на японский рынок, привлечение японских компаний к инвестиционным проектам в этих промзонах также поспособствует расширению двусторонних отношений», – отметил он.

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