Алиев: Азербайджан придает большое значение укреплению партнерских отношений в Евразийском регионе |
Макрон пообещал Пашиняну «полную поддержку» и вооружение |
Россия получила до 400 иранских баллистических ракет |
Ушел из жизни народный писатель Азербайджана Мевлуд Сулейманлы |
Россия отправила в Украину 470 тысяч военнослужащих |
Дорожная полиция призвала водителей быть внимательными |
Армения назвала Россию «ответственной» за инцидент на границе с Азербайджаном |
Задержанный в России Кямиль Зейналлы освобожден (обновлено, видео) |
Россия планирует запустить ядерное оружие в космос в этом году |
Главное Армия

Россия получила до 400 иранских баллистических ракет

Россия получила до 400 иранских баллистических ракет

Иран предоставил российским войскам около 400 баллистических ракет. Они способны уничтожать цели на расстоянии до 700 километров. Об этом сообщает Reuters.

Три неназванных иранских источника рассказали изданию, что часть переданных ракет – из семейства баллистики малой дальности Fateh-110, в том числе Zolfaghar. Такая ракета способна уничтожать цели на расстоянии от 300 до 700 километров.

Как рассказал один из иранских источников, поставки стартовали в начале января после того, как в конце прошлого года была заключена сделка на встречах между иранскими и российскими военными и представителями служб безопасности. Они проходили в Тегеране и Москве.

Еще один неназванный иранский военный чиновник уточнил, что уже состоялось по меньшей мере четыре поставки ракет. В ближайшее недели ожидается новая передача.

Другой чиновник заявил, что часть ракет была отправлена в Россию на корабле через Каспийское море, а часть – самолетом.

«Будут и другие поставки. Нет причин скрывать это. Нам разрешено экспортировать оружие в любую страну, которую мы пожелаем», – добавил он.

Американский чиновник сообщил Reuters, что Вашингтон видел свидетельства активного продвижения переговоров между Россией и Ираном, но пока нет никаких признаков того, что поставки состоялись.

Теги:
Из этой рубрики
Украина ударила итальянскими гаубицами по вражескому складу (видео)
Армия

Украина ударила итальянскими гаубицами по вражескому складу (видео)

2024/02/21, 21:32
Россия получила до 400 иранских баллистических ракет
Армия

Россия получила до 400 иранских баллистических ракет

2024/02/21, 20:15
Россия отправила в Украину 470 тысяч военнослужащих
Армия

Россия отправила в Украину 470 тысяч военнослужащих

2024/02/21, 18:44
Президент подписал распоряжение о призыве на военную службу и увольнении в запас
Армия

Президент подписал распоряжение о призыве на военную службу и увольнении в запас

2024/02/21, 17:08
Турецкий истребитель пятого поколения Kaan совершил первый полет (видео)
Армия

Турецкий истребитель пятого поколения Kaan совершил первый полет (видео)

2024/02/21, 11:46
Германия может поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты
Армия

Германия может поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты

2024/02/21, 00:45
СМИ: При отходе из Авдеевки сотни украинских военных были захвачены в плен или пропали без вести
Армия

СМИ: При отходе из Авдеевки сотни украинских военных были захвачены в плен или пропали без вести

2024/02/21, 00:32
Хуситы ударили беспилотниками по Эйлату
Армия

Хуситы ударили беспилотниками по Эйлату

2024/02/20, 22:21
В ходе «Начального курса коммандос» проводятся практические занятия (фото)
Армия

В ходе «Начального курса коммандос» проводятся практические занятия (фото)

2024/02/20, 10:17