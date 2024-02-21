Зеленский позвал Дуду и Туска на границу

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Украинский президент Владимир Зеленский обратился к правительству и президенту Польши Анджею Дуде на фоне польских протестов. Об этом говорится в заявлении президента.

Зеленский поручил украинскому правительству в ближайшее время, а именно до 24 февраля, отправиться на границу с Польшей.

«И я прошу тебя, Дональд, господин премьер-министр (Дональд Туск, премьер Польши), тоже приехать к границе. Анджей, господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать», – подчеркнул президент.

Он отметил, что готов быть на границе рядом с украинскими чиновниками.

«Я хочу обратиться сейчас к Еврокомиссии: надо сохранить единство в Европе. Это фундаментальный интерес Евросоюза. Поэтому Украина обращается к Еврокомиссии, чтобы в этой встрече принял участие представитель Еврокомиссии», – добавил он.