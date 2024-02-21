Президент Монголии направил поздравления азербайджанскому коллеге

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Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух направил поздравления президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает «Азертадж».

В поздравлении говорится:

Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания президентом Азербайджана.

Очень рад, что благодаря нашим совместным усилиям взаимовыгодное двустороннее сотрудничество развивается во многих сферах.

Наши взаимные визиты на высоком уровне играют важную роль в углублении двусторонних отношений и сотрудничества. Поэтому верю, что Вы примете направленное мною Вашему превосходительству приглашение и совершите визит в Монголию в удобное Вам время.

Ваше превосходительство господин президент, желаю Вам и Вашей семье здоровья, счастья, а дружественному народу Азербайджана – благополучия.