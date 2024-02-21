В Баку по обвинению в коррупции арестован глава муниципалитета

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В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело в отношении председателя муниципалитета Ени Сураханы Сураханского района столицы Гулиева Фикрета Азизага оглу.

Информацию распространила пресс-служба Генпрокуратуры.

В ходе следственно-оперативных мероприятий установлены обоснованные подозрения в том, что Фикрет Гулиев во время пребывания на должности в качестве взятки получал от различных лиц крупные суммы денег в обмен на выделение земельных участков, разрешение на проведение строительных работ и прочие противозаконные действия.

Фикрет Гулиев обвиняется по статьям 311.3.2, 311.3.3 УК (получение взятки неоднократно и в крупном размере). Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Предварительное расследование по делу продолжается.