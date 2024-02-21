В Баку по обвинению в коррупции арестован глава муниципалитета

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело в отношении председателя муниципалитета Ени Сураханы Сураханского района столицы Гулиева Фикрета Азизага оглу.
Информацию распространила пресс-служба Генпрокуратуры.
В ходе следственно-оперативных мероприятий установлены обоснованные подозрения в том, что Фикрет Гулиев во время пребывания на должности в качестве взятки получал от различных лиц крупные суммы денег в обмен на выделение земельных участков, разрешение на проведение строительных работ и прочие противозаконные действия.
Фикрет Гулиев обвиняется по статьям 311.3.2, 311.3.3 УК (получение взятки неоднократно и в крупном размере). Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Предварительное расследование по делу продолжается.