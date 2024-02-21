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Необходимость ботокса для Саакашвили за госсредства объяснили

Необходимость ботокса для Саакашвили за госсредства объяснили

Гражданин Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили делал инъекции ботокса за госсредства, так как это было необходимо для его здоровья, заявил свидетель защиты на судебном процессе о растрате бюджета, передает газета ВЗГЛЯД .

«Ботокс был нужен Саакашвили для здоровья», – заявил бывший начальник специальной службы государственной охраны Теймураз Джанашия, который назвал преследования в адрес экс-президента «политизированными».

Так он ответил на вопрос судьи о тратах Саакашвили на омолаживающие процедуры и на обучение детей за счет государства.

По его словам, существовало специальное распоряжение на ботокс, как и на оплату обучения детей бывшего президента, уже отбывающего шестилетнее заключение за коррупцию и превышение служебных полномочий.

Против Саакашвили суд рассматривает еще три дела, включая обвинения в растрате на личные нужды во время пребывания на посту в 2004-2013 годах более 9 млн лари (более 5 млн долларов по курсу того времени). Если это будет доказано, то Саакашвили грозит по этому обвинению от семи до 11 лет лишения свободы.

«Ботокс или иные манипуляции были необходимы для улучшения здоровья Саакашвили», – сказал Джанашия.

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