Григорян: Из Баку получен ответ, сроки и формат встречи глав МИД обсуждаются

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Место, сроки и формат встречи глав МИД Азербайджана и Армении обсуждаются.

Об этом сообщил в беседе с журналистами секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, передают армянские СМИ.

Он напомнил, что на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра РА Никола Пашиняна достигнута договоренность о встрече глав МИД и вице-премьеров. Сейчас обсуждаются сроки, но точных данных о сроках, месте и формате нет, добавил Григорян.

Касательно подготовки мирного соглашения он сообщил, что из Баку получен ответ на посланные в начале января предложения. Продолжаем работать и думаю, что на встрече глав МИД будет обсуждаться этот вопрос, заметил секретарь СБ.