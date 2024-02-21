Воюющий в Украине казахстанец: Нас обманули, обокрали турков

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Воюющий в Украине доброволец из Казахстана Жасулан Дуйсембин заявил, что реально никакого тюркского батальона «Туран» в рядах ВСУ нет.

По его словам, якобы неназванный влиятельный человек в Украине просто обманул спонсоров из Турции, сыграв на их националистических чувствах.

«Собрали кучу бабла, причем речь идет об очень крупной сумме, обокрали турков, которые вложились идеологически, и просто живет себе сейчас чувак в Америке. Обычный чебурек, который был вчера парикмахером в Подмосковье», — сообщает Жасулан.