Опрос: свыше 78% азербайджанцев поддерживают мирный договор с Арменией

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Центр социологических исследований (ЦСИ) Азербайджана провел в феврале опрос об отношении граждан страны к подписанию мирного договора с Арменией, свыше 78% опрошенных высказались за заключение мира.

Об этом сообщается на сайте центра.

«Согласно результатам опроса, проведенного в феврале 2024 года, на вопрос «Поддерживаете ли вы подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией?» 78,2% респондентов ответили, что поддерживают», – говорится в сообщении. При этом 19,5% опрошенных высказались против подписания мирного договора, 2,3% – затруднились ответить.

Опрос проводился по телефону среди 390 респондентов старше 18 лет в 12 экономических районах с соблюдением анонимности. Коэффициент погрешности составляет 5%.