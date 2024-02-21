Ахмеда Ахмедова отправили в психушку на экспертизу

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Ахмед Ахмедов, 1999 года рождения, подозреваемый в жестоком убийстве пяти членов своей семьи в Баку, госпитализирован в Республиканскую психиатрическую больницу.

По информации Qafqazinfo, он был доставлен в специализированное закрытое медицинское учреждение по решению суда в связи с назначенной следственным органом экспертизой с целью установить, является ли А.Ахмедов психически больным.

Ахмедов будет находиться в стационаре в течение 20 дней, а по истечении этого срока будет дано экспертное заключение о его психическом состоянии.