Адвокат Кямиля Зейналлы: Предъявленные статьи вызывают много вопросов

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Кямилю Зейналлы предъявлены статьи 135, 140, 147 и 149 Уголовного кодекса Армении. Об этом «Минвалу» заявил адвокат Кямиля Зейналлы – Алекпер Гараев.

Однако насколько обоснованы эти обвинения, защита все еще пытается выяснить, в связи с этим, по его словам, предстоит встреча с прокурором, вместе с ним они ознакомятся со статьями Уголовного кодекса Армении. В целом, предъявленные статьи вызывают много вопросов.

Он также добавил, что его подзащитного задержали на 48 часов, а завтра суд решит применять к нему меру пресечения – арест сроком на два месяца или нет. Суд ждет дополнительные материалы от армянской стороны.

Он также отметил, что спортсмена могут отправить отбывать домашний арест в здании посольства Азербайджана в России и диппредставительство намерено добиться такой меры пресечения.