Правозащитник об аресте в Москве Кямиля Зейналлы

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Задержание нашего гражданина в России по запросу Армении не противоречит закону, считает правозащитник Эльдар Зейналов, комментируя Minval.az задержание в московском аэропорту Домодедово фитнес-тренера Кямиля Зейналлы.

По его словам, Россия имеет право на своей территории арестовать иностранца и выдать в страну его гражданства на основании Минского договора о взаимной правовой помощи СНГ. Сложнее с выдачей иностранца в третью страну, не являющуюся страной его гражданства. Но и это возможно. Например, не так давно по запросу Азербайджана из Беларуси выдали в Баку гражданина Израиля. В данном случае решающим фактором являются отношения запрашивающей стороны со страной, которая задерживает у себя иностранца, а также со страной его гражданства. На сегодня отношения России с Арменией и Азербайджаном у всех на виду, и они не в пользу такого подарка для Армении.

Понятно, что у Азербайджана и Армении нет рабочих связей между соответствующими ведомствами, ибо не заключен мирный договор. Но тем не менее это не мешает кого-то из осужденных в Азербайджане армян передать Армении. Не так давно осужденных военнослужащих отдали. Со стороны это могло выглядеть как жест доброй воли, но на самом деле правовая основа под этим решением была.

Яна Мадатова