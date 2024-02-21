Пашинян с Акопян отправились к Макрону

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Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян отправился во Францию ​​с двухдневным рабочим визитом. В состав делегации премьер-министра входят представители исполнительной и законодательной власти, передают армянские СМИ.

Сегодня запланирована встреча премьер-министра Пашиняна с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В ходе рабочего визита премьер-министр Пашинян также встретится с председателем Сената Франции Жераром Ларше, премьер-министром Габриэлем Аталем, мэром Парижа Анн Идальго.