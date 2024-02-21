В Азербайджане 2023 году по вине водителей автобусов погибли 24 человека

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С сожалением отмечаем, что в течение 2023 года на территории республики по вине водителей автобусов и микроавтобусов было зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 24 человека погибли и 37 получили увечья.

Об этом говорится в обращении Главного управления дорожной полиции МВД к физическим и юридическим лицам, занимающимся пассажирскими перевозками.

Отмечается, что непосредственное участие водителей, работающих в данной сфере, в 2560 дорожно-транспортных происшествиях, повлекших за собой материальный ущерб, также свидетельствует о неудовлетворительной ситуации.