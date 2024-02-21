Шахбазов встретился с помощником Байдена

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Министр энергетики Парвиз Шахбазов на встрече с помощником президента США по специальным вопросам, генеральным директором Совета национальной безопасности по климату и энергетике Сарой Ладислав обсудил развитие Южного газового коридора.

Об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов написал в соцсети Х.

«На встрече в Белом доме с помощником президента США по специальным вопросам, генеральным директором по климату и энергетике Совета национальной безопасности Сарой Ладислав обсудили развитие ЮГК, увеличение поставок газа в Европу, экспорт зеленой энергии и сокращение эмиссий метана», – написал Шахбазов.