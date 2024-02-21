Боррель: «Двери в Евросоюз открыты для Грузии, но…»

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на встрече с новым грузинским премьер-министром Ираклием Кобахидзе в Брюсселе заявил, что двери в Евросоюз открыты для Грузии, но республика должна пройти путь реформ. Об этом пишет издание Mtavari.

«Все должны знать, что дверь Европейского союза открыта, вы должны пройти через эту открытую дверь, а проход через эту дверь, как всем известно, — это процесс, основанный на заслугах, нужно провести реформы», — сказал Боррель.

Он добавил, что в рамках Соглашения об ассоциации Тбилиси уже ускорил реализацию реформ, но при этом стране еще предстоит предпринять решительные шаги по снижению политической напряженности.

Кроме этого, Боррель призвал власти Грузии «бороться с антизападной риторикой и манипулированием информацией», а в контексте проведения парламентских выборов в этом году упомянул о необходимости избирательной реформы. Также дипломат призвал к улучшению отношений между Грузией и Украиной, так как «Россия выигрывает» от их конфронтации.

В ответ на это Кобахидзе напомнил о заявлениях украинских чиновников об открытии в Грузии «второго фронта» и напомнил, что Тбилиси не собирается вводить санкции против Москвы. Тем не менее, по его словам, Грузия «решительно поддерживает Украину политически» и в гуманитарном плане.

Он добавил, что Тбилиси «привержен программе реформ, шагам, которые необходимо предпринять для членства в ЕС» и выразил надежду, что до 2030 года Грузия станет полноправным членом Евросоюза.