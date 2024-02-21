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МИД и посол Бюльбюльоглу о задержании в Москве Кямиля Зейналлы

МИД и посол Бюльбюльоглу о задержании в Москве Кямиля Зейналлы

МИД Азербайджана прокомментировал информацию о задержании азербайджанского фитнес-тренера Кямиля Зейналлы в Москве по запросу Армении.

«Вопрос находится на контроле нашего посольства в России. Гражданину оказывается соответствующая консульская и юридическая помощь. Если будет дополнительная информация, о ней будет сообщено», – говорится в сообщении МИД.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу тоже прокомментировал данную информацию.

«Камиля Зейналлы задержали вчера ночью. Мы не знаем истинных причин его задержания. Но посольство Азербайджана сразу предприняло все шаги. У него есть заявления по поводу своего задержания, скоро выясниться, почему его задержали. Мы наняли для него адвоката, консул находится с ним. Посольство делает все, что может», – отметил Бюльбюльоглу.

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