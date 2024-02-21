Сколько граждан Азербайджана и Турции приобрели недвижимость в Армении в 2023 году?

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Граждане Турции за 2023 год приобрели 3 квартиры в многоквартирных жилых домах в Армении, все в Ереване. Об этом сообщили в Комитете кадастра Sputnik Армения. В 2022 году граждане Турции приобрели в Армении 11 квартир, также в Ереване.

В Комитете кадастра также сообщили, что в 2023 году граждане Азербайджана не приобретали недвижимость в Армении, при этом в 2022 году они купили 2 объекта недвижимости: один в Ереване, второй в Лорийской области индивидуальный жилой дом).

«Гражданами Турции в Республике Армения в 2023 году были проданы 2 квартиры в многоквартирном жилом доме в Ереване и 1 земельный участок в Араратской области. За тот же период гражданином Азербайджана была продана 1 квартира в многоквартирном жилом доме», – сообщили в Комитете, не уточняя национальную принадлежность продавцов.

За 2022 год граждане Азербайджана и Турции не продавали недвижимость в Армении.