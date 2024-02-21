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Германия может поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты

Германия может поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты

Правящая коалиция Германии подготовила секретное предложение по поставке Украине большего количества боеприпасов, транспортных средств и систем вооружения. В пакет могут войти дальнобойные крылатые ракеты Taurus, сообщает Bild во вторник, 20 февраля.

Утверждается, что голосование по этому пакету помощи собираются провести в Бундестаге на этой неделе.

«Правительство Германии, вполне вероятно, планирует передать Украине ракеты Taurus», – говорится в сообщении.

При этом ракеты Taurus, которые давно просит Киев, в этом проекте прямо не упоминаются, однако в нем говорится о «поставке дополнительных систем оружия дальнего действия и боеприпасов, необходимых для того, чтобы Украина могла совершать целевые атаки на стратегически важные цели далеко в тылу России».

Ракеты Taurus как раз подходят под это описание, потому что они могут достигать цели на расстоянии более 500 километров. Франция и Великобритания уже поставили Украине свои крылатые ракеты Scalp и Storm Shadow, но они считаются не столь эффективными, как Taurus.

Как известно, Украина еще с прошлого года призывает Германию начать поставки дальнобойных ракет Taurus. Но Берлин пока отказывается от таких поставок. В частности, против выступает канцлер Олаф Шольц.

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