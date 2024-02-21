Германия может поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты |
Хуситы ударили по кораблям Израиля и США |
Генпрокуратура анализирует преступления армянских сепаратистов |
Хуситы ударили беспилотниками по Эйлату |
США заблокировали в СБ ООН резолюцию о прекращении огня в Газе |
Турецкие СМИ широко осветили визит президента Алиева |
В Грузии призвали пересмотреть резолюцию ПАСЕ по Азербайджану |
Париж винит Россию в смерти Навального и беспокоится за Кара-Мурзу |
Татар: Братское отношение Алиева к туркам-киприотам очень радует |
Главное Армия

СМИ: При отходе из Авдеевки сотни украинских военных были захвачены в плен или пропали без вести

СМИ: При отходе из Авдеевки сотни украинских военных были захвачены в плен или пропали без вести

При отступлении вооруженных сил Украины из Авдеевки Донецкой области до тысячи солдат ВСУ могли попасть в плен, пишет The New York Times, ссылаясь на оценки самих военных и высокопоставленных западных чиновников.

Оценки числа попавших в плен и пропавших без вести украинских военных разнятся. Двое солдат, с которыми поговорила The New York Times, назвали цифры в диапазоне от 850 до тысячи человек. Западные чиновники, как пишет NYT, находят эту оценку точной.

По словам собеседников газеты, сама по себе потеря Авдеевки не была крупным стратегическим поражением, но захват большого числа пленных «может изменить этот расклад», поскольку моральный дух в войсках падает после неудачного контрнаступления, и в связи с этим украинская армия испытывает проблемы с набором новых солдат.

Западные чиновники считают, что вывод украинских войск был плохо спланирован и начался слишком поздно и называют причиной пленения такого большого числа военных неспособность начавшийся на позициях хаос. Ситуация, как пишет The New York Times, усугублялась тем, что российские войска окружили город почти с трех сторон. Кроме того, как рассказали украинские военнослужащие изданию, во время отхода были проблемы со связью, из-за чего солдаты попадали в плен или оставались ранеными и убитыми на поле боя.

Спикер группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой отрицает пленение сотен военнослужащих. Он назвал это дезинформацией, однако признал, что «определенное количество» солдат пропало без вести.

Теги:
Из этой рубрики
Германия может поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты
Армия

Германия может поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты

2024/02/21, 00:45
СМИ: При отходе из Авдеевки сотни украинских военных были захвачены в плен или пропали без вести
Армия

СМИ: При отходе из Авдеевки сотни украинских военных были захвачены в плен или пропали без вести

2024/02/21, 00:32
Хуситы ударили беспилотниками по Эйлату
Армия

Хуситы ударили беспилотниками по Эйлату

2024/02/20, 22:21
В ходе «Начального курса коммандос» проводятся практические занятия (фото)
Армия

В ходе «Начального курса коммандос» проводятся практические занятия (фото)

2024/02/20, 10:17
Кадыров задумался о походе на Киев
Армия

Кадыров задумался о походе на Киев

2024/02/20, 00:44
Армения намерена приобрести индийские ракеты для своей авиации
Армия

Армения намерена приобрести индийские ракеты для своей авиации

2024/02/20, 00:32
Хуситы перехватили американский дрон стоимостью около $32 млн (видео)
Армия

Хуситы перехватили американский дрон стоимостью около $32 млн (видео)

2024/02/20, 00:02
Алиев: «Байрактар Акынджи» уже летают в небе Азербайджана
Армия

Алиев: «Байрактар Акынджи» уже летают в небе Азербайджана

2024/02/19, 22:56
ЦАХАЛ ударил по объектам «Хезболлы» (видео)
Армия

ЦАХАЛ ударил по объектам «Хезболлы» (видео)

2024/02/19, 20:54