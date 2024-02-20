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Генпрокуратура анализирует преступления армянских сепаратистов

Генпрокуратура анализирует преступления армянских сепаратистов

После проведенных 19-20 сентября 2023 года в Карабахском регионе Азербайджана локальных антитеррористических мероприятий продолжается расследование в отношении руководителей армянских сепаратистов, задержанных органами спецслужб.

Об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев в интервью руководителю телеканала Real TV Миршахину Агаеву.

«В состав следственной группы включены многие государственные учреждения. Потому что сепаратисты совершили множество преступлений. Уточняется деяние, совершенное каждым из них. Мы анализируем и изучаем все преступления, совершенные с 1987 года. Они все у нас зафиксированы», – отметил Камран Алиев.

По его словам, в ближайшее время им будут предъявлены окончательные обвинения, уголовные дела будут переданы в суд. «Международные организации, а также группа стран станут свидетелями проведения прозрачного, всестороннего и объективного судебного разбирательства», – добавил он.

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