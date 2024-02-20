23 февраля парламент Азербайджана обсудит 10 вопросов

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Объявлены дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно информации парламента, заседание состоится 23 февраля.

Повестка заседания включает в себя следующие вопросы:

1. О назначении Фикрета Фаррух оглу Мамедова судьей Конституционного суда Азербайджана.

2. Доклад органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов, о деятельности в 2023 году.

3. Законопроект о внесении изменений в закон «О предупреждении домашнего насилия» (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, законы «Об адвокатах и адвокатской деятельности» и «Об образовании» (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в закон «О воинской обязанности и военной службе» (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в закон «Об автомобильных дорогах» (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в закон «О продовольственной безопасности» (третье чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в некоторые законы Азербайджана в связи с исполнением закона Азербайджана от 24 июня 2023 года № 928-VIQD «О внесении изменений в закон Азербайджана «О производственных и бытовых отходах».

9. Законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджана (первое чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (первое чтение).