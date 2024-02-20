Германия может поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты |
Хуситы ударили по кораблям Израиля и США |
Генпрокуратура анализирует преступления армянских сепаратистов |
Хуситы ударили беспилотниками по Эйлату |
США заблокировали в СБ ООН резолюцию о прекращении огня в Газе |
Турецкие СМИ широко осветили визит президента Алиева |
В Грузии призвали пересмотреть резолюцию ПАСЕ по Азербайджану |
Париж винит Россию в смерти Навального и беспокоится за Кара-Мурзу |
Татар: Братское отношение Алиева к туркам-киприотам очень радует |
Главное Политика

23 февраля парламент Азербайджана обсудит 10 вопросов

23 февраля парламент Азербайджана обсудит 10 вопросов

Объявлены дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно информации парламента, заседание состоится 23 февраля.

Повестка заседания включает в себя следующие вопросы:

1. О назначении Фикрета Фаррух оглу Мамедова судьей Конституционного суда Азербайджана.

2. Доклад органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов, о деятельности в 2023 году.

3. Законопроект о внесении изменений в закон «О предупреждении домашнего насилия» (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, законы «Об адвокатах и адвокатской деятельности» и «Об образовании» (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в закон «О воинской обязанности и военной службе» (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в закон «Об автомобильных дорогах» (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в закон «О продовольственной безопасности» (третье чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в некоторые законы Азербайджана в связи с исполнением закона Азербайджана от 24 июня 2023 года № 928-VIQD «О внесении изменений в закон Азербайджана «О производственных и бытовых отходах».

9. Законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджана (первое чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (первое чтение).

Теги:
Из этой рубрики
23 февраля парламент Азербайджана обсудит 10 вопросов
Политика

23 февраля парламент Азербайджана обсудит 10 вопросов

2024/02/20, 23:05
Тасмагамбетов: Работа Армении в ОДКБ продолжается
Политика

Тасмагамбетов: Работа Армении в ОДКБ продолжается

2024/02/20, 21:39
США заблокировали в СБ ООН резолюцию о прекращении огня в Газе
Политика

США заблокировали в СБ ООН резолюцию о прекращении огня в Газе

2024/02/20, 20:57
Турецкие СМИ широко осветили визит президента Алиева
Политика

Турецкие СМИ широко осветили визит президента Алиева

2024/02/20, 20:02
В Грузии призвали пересмотреть резолюцию ПАСЕ по Азербайджану
Политика

В Грузии призвали пересмотреть резолюцию ПАСЕ по Азербайджану

2024/02/20, 19:36
Татар: Братское отношение Алиева к туркам-киприотам очень радует
Политика

Татар: Братское отношение Алиева к туркам-киприотам очень радует

2024/02/20, 19:16
Эрдоган обнародовал ролик о визите президента Алиева (видео)
Политика

Эрдоган обнародовал ролик о визите президента Алиева (видео)

2024/02/20, 19:00
Мишель указал на важность мира на Южном Кавказе для ЕС
Политика

Мишель указал на важность мира на Южном Кавказе для ЕС

2024/02/20, 18:14
Визит Алиева в Турцию: и все-таки без сюрпризов не обошлось
Политика

Визит Алиева в Турцию: и все-таки без сюрпризов не обошлось

2024/02/20, 16:44