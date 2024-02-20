Дуда продлил пребывание украинских беженцев в Польше

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Пребывание украинских беженцев в Польше продлили до 30 июня этого года. Соответствующий закон подписал президент Анджей Дуда. Об этом сообщает PAP.

«Президент Анджей Дуда подписал закон о помощи гражданам Украины, который, в частности, продлевает срок легального пребывания украинских военных беженцев до 30 июня 2024 года», – говорится в сообщении.

Закон принят в соответствии с решением Совета ЕС о продлении временной защиты украинских беженцев до 4 марта 2025 года. Среди прочего, закон предусматривает продление срока легального пребывания украинских военных беженцев до 30 июня этого года.

Согласно действующим положениям закона, пребывание граждан Украины является законным, если они прибыли в Польшу в период с 24 февраля 2022 года по 4 марта 2024 года.