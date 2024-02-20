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Азербайджан представил свой туристический потенциал (фото)

Азербайджан представил свой туристический потенциал (фото)

Бюро туризма Азербайджана стало участником мероприятия серии Luxury Travel Mart (Spring edition), прошедшего 20 февраля в Баку. В рамках мероприятия было проведено около 25 встреч в формате B2B («бизнес для бизнеса»), на которых обсуждались перспективы международного сотрудничества.

Согласно информации Государственного агентства по туризму, в центре внимания находились вопросы, связанные с весенне-летним туристическим сезоном в Азербайджане, действующими в Баку и регионах отелями и лечебными курортами.

Участники встречи были также проинформированы о культурных и развлекательных мероприятиях, которые проходят в столице, а также экскурсиях по ознакомлению с памятниками истории, культуры и архитектуры в Баку и его окрестностях.

Мероприятия в рамках серии Luxury Travel Mart пройдут 23 февраля в Ташкенте, 26 февраля – в Алматы (Казахстан), а с 29 февраля по 1 марта – в Москве (Россия).

В рамках мероприятиq, направленноs[ преимущественно на предложение люксовых туристических продуктов, будут организованы встречи в формате B2B с более чем 60 компаниями, работающими в России, Казахстане и Узбекистане.

Наряду с Бюро туризма Азербайджана на встречах также будет представлен туристический центр «Шахдаг».

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