Тасмагамбетов: Работа Армении в ОДКБ продолжается

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Работа Армении в Организации продолжается, многосторонние контакты Еревана в рамках ОДКБ осуществляются в рабочем режиме, Армения была и остается союзником.

Об этом написал в своей статье на страницах журнала «Международная жизнь» генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

«Работа Армении в Организации продолжается, многосторонние контакты Еревана в рамках ОДКБ осуществляются в рабочем режиме, Армения была и остается союзником. Государства ОДКБ, в свою очередь, сохраняют нацеленность на развитие союзнических отношений с Республикой Армения», – подчеркивает Тасмагамбетов.