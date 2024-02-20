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ЕС нарастил поставки нефтепродуктов в Азербайджан почти на 74 процента

ЕС нарастил поставки нефтепродуктов в Азербайджан почти на 74 процента

Страны Европейского союза (ЕС) в 2023 году увеличили экспорт нефтепродуктов в Азербайджан на 73,8% по сравнению с 2022 годом, примерно до 24,4 тыс. тонн, говорится в данных статистического управления Евросоюза (Евростат).

Согласно статданным, в денежном выражении поставки выросли на 62,9%, до 58,3 млн евро.

Среди стран Евросоюза в пятерку крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Азербайджан в 2023 году вошли: Германия – 7,8 тыс. т (рост на 59,5%) на 31,9 млн евро (рост на 88,7%), Греция – 7 тыс. т (рост в 6,8 раза) на 4,3 млн евро (рост в 3,9 раза), Бельгия – 4,2 тыс. т (рост на 26,7%) на 9,9 млн евро (рост на 31,2%), Венгрия – 1,3 тыс. т (рост на 50,9%) на 1,2 млн евро (рост на 30,2%) и Нидерланды – 0,9 тыс. т (спад на 2,8%) на 3,2 млн евро (рост на 30,3%).

В прошлом году нефтепродукты в Азербайджан поставлялись также из Австрии, Болгарии, Чехии, Дании, Испании, Финляндии, Франции, Хорватии, Италии, Литвы, Латвии, Польши, Швеции и Словакии.

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