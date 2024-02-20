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Путин: Если они стремятся нанести нам стратегическое поражение… (видео)

Путин: Если они стремятся нанести нам стратегическое поражение... (видео)

США не удастся одновременно и призывать к стратегическому поражению РФ, и вести диалог по стратстабильности, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

«Соединенные Штаты и Запад с одной стороны призывают к стратегическому поражению России, а с другой стороны намерены якобы и хотят вести с нами разговоры по стратстабильности, полагая, что один вопрос никак не связан с другим, – этого не удастся сделать. Если они стремятся нанести нам стратегическое поражение, то мы должны подумать о том, что такое стратегическая стабильность для нашей страны», – сказал Путин.

Поэтому, указал он, Россия «ничего не отвергает, ни от чего не отказывается, но надо разобраться в том, чего они хотят». «Они, как правило, хотят добиваться односторонних преимуществ. Этого не будет», – заключил президент.

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