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Париж винит Россию в смерти Навального и беспокоится за Кара-Мурзу

Париж винит Россию в смерти Навального и беспокоится за Кара-Мурзу

МИД Франции возложил ответственность за смерть Алексея Навального на власти России и призвал к «независимому и углубленному» расследованию обстоятельств гибели политика. Об этом говорится в заявлении министерства, опубликованном на следующий день после того, как в МИД в связи со смертью Навального был вызван российский посол Алексей Мешков.

Внешнеполитическое ведомство в своем заявлении призвало к «немедленному и безоговорочному» освобождению всех политзаключенных в России и в частности, выразило глубокую обеспокоенность критическим состоянием здоровья политика Владимира Кара-Мурзы.

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