Татар: Братское отношение Алиева к туркам-киприотам очень радует

В Турецкой Республике Северного Кипра высоко ценят теплое отношение азербайджанского государства и народа.
Об этом заявил президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, которого цитирует «Репорт».
Он поблагодарил президента Ильхама Алиева за приглашение на неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в Шуше.
«Я с радостью принял это приглашение и буду участвовать в мероприятии, которое пройдет в июле. Братское отношение Ильхама Алиева к туркам-киприотам очень радует нас. Он всегда говорит о важности тюркского единства и его значимости в будущем», – сказал Татар.