Татар: Братское отношение Алиева к туркам-киприотам очень радует

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В Турецкой Республике Северного Кипра высоко ценят теплое отношение азербайджанского государства и народа.

Об этом заявил президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, которого цитирует «Репорт».

Он поблагодарил президента Ильхама Алиева за приглашение на неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в Шуше.

«Я с радостью принял это приглашение и буду участвовать в мероприятии, которое пройдет в июле. Братское отношение Ильхама Алиева к туркам-киприотам очень радует нас. Он всегда говорит о важности тюркского единства и его значимости в будущем», – сказал Татар.