Суд в Берлине запретил проецировать на российское посольство кадры с войной

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Административный суд Берлина вынес решение, в соответствии с которым проецирование видеозаписей на здание российского посольство запрещено, сообщает Bild.

Согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, государство, где расположено посольство, обязано защищать здание представительства, чтобы не нанести ущерба достоинству дипломатической миссии.

Апелляция на сегодняшнее решение может быть подана в Высший административный суд Берлин-Бранденбург.

Организация Vitsche, которая объединяет украинцев в Германии, хотела в годовщину начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2024 года, на протяжении часа проецировать на здание российского посольства фотографии и видео войны.