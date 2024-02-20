Экономика Палестины может рухнуть в предстоящие недели

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Экономика Западного берега реки Иордан может рухнуть в предстоящие недели, заявил советник главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса Сабри Сайдам издающемуся в ОАЭ The National.

Ранее, на фоне боевых действий в секторе Газа, Израиль сократил объем передаваемых ПНА средств, собираемых израильскими властями в форме налогов, а также запретил 40 тыс. палестинцев, работавших на регулярной основе в Израиле, пересекать его границу.

Сайдам отметил, что для нормального режима работы ПНА приходится активно заимствовать деньги у банков, но теперь этот источник тоже иссяк.