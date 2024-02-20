Визит Алиева в Турцию: и все-таки без сюрпризов не обошлось

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Вчерашний визит президента Ильхама Алиева в Турцию является знаковым по двум причинам. Во-первых, на протяжении последних лет между Азербайджаном и Турцией сформировалась некая традиция, когда после переизбрания на пост главы государства лидеры этих стран первыми посещают друг друга. Разве что в прошлом году глава Турции совершил свой первый зарубежный визит в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК), а затем сразу в Азербайджан. Но учитывая историю появления ТРСК, можно сказать, что глава Турции, посетив опять же Турцию, приехал с официальным зарубежным визитом в Баку. Вторая причина важности поездки Ильхама Алиева в Турцию, по сути, доказывает важность внешнеполитического курса, который будет теперь приоритетом для Азербайджана на ближайшие годы, и который президент охарактеризовал как еще большее сближение с тюркской семьей в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

Впрочем, всех этих вопросов довольно подробно в своих выступлениях коснулись сами Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. В качестве принимающей стороны президент Турции выступил первым и коснулся, к примеру, важности проведения 7 февраля президентских выборов в Азербайджане, на всей суверенной территории нашей страны. Также Эрдоган отметил, что руководимая им страна выразила решительный протест против принятых в Парламентской Ассамблее Совета Европы решений, препятствующих участию азербайджанской делегации в мероприятиях этого года, и сказал, что Турция продолжит подчеркивать важность Ассамблеи как платформы диалога, укрепляющей парламентскую демократию, а не площадки противостояния.

При этом президент Турции коснулся и экономической тематики, сообщив, что договорился со своим братом и коллегой Ильхамом Алиевым о двукратном увеличении общего торгового оборота между странами с 7,5 млрд долларов (уровня, зафиксированного в 2003 году), до 15 млрд долларов. Естественно, с этой целью придется развивать потенциал стран в транспортной и энергетической сферах, к примеру, ускорить завершение работ по модернизации железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. И здесь Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что в ходе своего прошлогоднего, сентябрьского визита в Азербайджан он назвал Нахчыван «Воротами тюркского мира». И для Турции Нахчыван действительно является таковым.

И в завершении своей речи президент Турции поблагодарил Ильхама Алиева и весь азербайджанский народ за помощь в устранении последствий землетрясений в Турции, и напомнил, что наша страна возводит в Кахраманмараше 1000 домов на территории 32 гектаров и откроет 799 рабочих мест.

В свою очередь, президент Азербайджана в своей речи подчеркнул важность позиции Турции в качестве не только регионального, но и фактора мирового масштаба.

«От позиции Турции зависят многие вопросы не только в нашем регионе, но и в мире. Турция – гарант мира, стабильности и сотрудничества в нашем регионе. Мощный промышленный потенциал Турции, ее сильная экономика, а также военная мощь радуют каждого, кто принадлежит к тюркскому миру», – сказал Ильхам Алиев.

Основной акцент с своем выступлении глава нашего государства сделал на все тот же тюркский фактор. Он отметил, что, беря за основу Декларацию о союзнических отношениях, Азербайджан и Турция вместе решают все вопросы на международной арене.

«Мы приумножаем нашу силу, и, конечно, объединение тюркского мира, единение народов, имеющих общие корни, будут способствовать усилению каждого члена Организации тюркских государств», – сказал он.

Естественно, не обошлось и без приятных сюрпризов. И касаются они, в частности, сферы оборонной промышленности, по которым, как отметил Ильхам Алиев, стороны провели подробные обсуждения и выработали конкретные планы по совместному производству продукции. Только планы эти будут оглашены уже после реализации. Что касается железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, то уже в середине этого года она будет введена в эксплуатацию, что позволит повысить объем грузов с 1 млн до 5 млн тонн.

Не обошлось в ходе визита Ильхама Алиева в Турцию и без подписания совместных межправительственных документов. В частности, стороны договорились о создании Турецко-Азербайджанского университета, в связи с чем между Миннауки и образования Азербайджана и Советом высшего образования Турции был подписан соответствующий Меморандум о взаимопонимании. Еще один документ касался сферы ветеринарии. Однако гораздо более важным, с экономической точки зрения, конечно же, следует считать соглашение об избежании двойного налогообложения в доходах, поскольку такого рода нормативные акты стимулируют взаимное вложение инвестиций.

В завершении отметим, что вчерашнюю поездку Ильхама Алиева в Турцию следует расценивать не просто как первый официальный визит главы государства в братскую и дружескую страну, но и как основу курса по сближению с тюркским миром, о котором говорил президент Азербайджана в ходе своей инаугурационной речи. Только развивать это сотрудничество Азербайджан, конечно же, будет вместе с Турцией.

Рауф Насиров