Глава МВД Украины: Поддержка Азербайджана ощутима (фото) |
Первый пациент Neuralink с чипом в мозге научился управлять курсором мыши |
Кремль отреагировал на обращение Юлии Навальной |
В России внезапно умер сын главы «Роснефти» Игоря Сечина |
Россия впервые прокомментировала убийство в Испании летчика Кузьминова |
The Economist: Азербайджан – в числе основных источников роста добычи газа |
Хуситы ударили ракетами по американским кораблям |
Алиев: «Байрактар Акынджи» уже летают в небе Азербайджана |
Штангист Дадашбейли стал чемпионом Европы |
Главное Общество

В Ходжалы решают проблему с питьевой водой (видео)

В Ходжалы решают проблему с питьевой водой (видео)

Для улучшения снабжения питьевой водой города Ходжалы создается новый источник водоснабжения.

Об этом сообщили в Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

С учетом того, что в результате реализации Программы «Великого возвращения» численность населения города и потребность в питьевой воде увеличатся, принято решение пробурить 2 новые субартезианские скважины. Одна из них уже введена в эксплуатацию, бурение второй продолжается.

Новые субартезианские скважины в перспективе обеспечат город Ходжалы питьевой водой в течение 24 часов в сутки.

Для снабжения города Ходжалы питьевой водой вода из источника будет перекачиваться в водохранилище емкостью 500 кубометров, а оттуда будет распределяться по городу.

Теги:
Из этой рубрики
Хороша «шутка», ничего не скажешь
Общество

Хороша «шутка», ничего не скажешь

2024/02/20, 18:00
Азербайджан отправил в Украину гумгруз из проводов и трансформаторов
Общество

Азербайджан отправил в Украину гумгруз из проводов и трансформаторов

2024/02/20, 16:55
В Азербайджане построят ветровую электростанцию с мощностью 240 МВт
Общество

В Азербайджане построят ветровую электростанцию с мощностью 240 МВт

2024/02/20, 16:34
Названа дата начала месяца Рамазан
Общество

Названа дата начала месяца Рамазан

2024/02/20, 16:16
В Ходжалы решают проблему с питьевой водой (видео)
Общество

В Ходжалы решают проблему с питьевой водой (видео)

2024/02/20, 15:32
Завтра в Баку будет дождь
Общество

Завтра в Баку будет дождь

2024/02/20, 12:57
Возбуждено уголовное дело в связи с кадрами неэтичного поведения школьниц
Общество

Возбуждено уголовное дело в связи с кадрами неэтичного поведения школьниц

2024/02/20, 12:33
В Баку задержан отец, применявший физическое насилие к своей малолетней дочери (видео)
Общество

В Баку задержан отец, применявший физическое насилие к своей малолетней дочери (видео)

2024/02/20, 12:05
Рауф Агамирзаев: Последние три года недовольство таксистами сильно возросло
Общество

Рауф Агамирзаев: Последние три года недовольство таксистами сильно возросло

2024/02/20, 11:09