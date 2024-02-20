В Ходжалы решают проблему с питьевой водой (видео)

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Для улучшения снабжения питьевой водой города Ходжалы создается новый источник водоснабжения.

Об этом сообщили в Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

С учетом того, что в результате реализации Программы «Великого возвращения» численность населения города и потребность в питьевой воде увеличатся, принято решение пробурить 2 новые субартезианские скважины. Одна из них уже введена в эксплуатацию, бурение второй продолжается.

Новые субартезианские скважины в перспективе обеспечат город Ходжалы питьевой водой в течение 24 часов в сутки.

Для снабжения города Ходжалы питьевой водой вода из источника будет перекачиваться в водохранилище емкостью 500 кубометров, а оттуда будет распределяться по городу.