Турецкая разведка провела операцию против французской шпионской сети (фото)

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Национальная разведывательная организация (MIT) Турции провела операцию против французской шпионской сети, задержаны трое сирийцев, которые в течение 1 года шпионили в пользу разведывательной службы Франции.

Сообщается, что группу из трех человек возглавлял Ахмет Кати. Члены группы передавали французской разведке фейковую информацию о том, что якобы беженцы, желающие выехать из Турции в зарубежные страны, подвергаются пыткам.

Ахмет Кати и еще два человека были задержаны MIT и полицией Стамбула при попытке покинуть территорию Турции после предупреждения французской разведки.

Они арестованы и отправлены в тюрьму.