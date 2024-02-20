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Турецкая разведка провела операцию против французской шпионской сети (фото)

Турецкая разведка провела операцию против французской шпионской сети (фото)

Национальная разведывательная организация (MIT) Турции провела операцию против французской шпионской сети, задержаны трое сирийцев, которые в течение 1 года шпионили в пользу разведывательной службы Франции.

Сообщается, что группу из трех человек возглавлял Ахмет Кати. Члены группы передавали французской разведке фейковую информацию о том, что якобы беженцы, желающие выехать из Турции в зарубежные страны, подвергаются пыткам.

Ахмет Кати и еще два человека были задержаны MIT и полицией Стамбула при попытке покинуть территорию Турции после предупреждения французской разведки.

Они арестованы и отправлены в тюрьму.

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