В России внезапно умер сын главы «Роснефти» Игоря Сечина

194 Просмотров

Сын главы «Роснефти» Игоря Сечина Иван умер в возрасте 35 лет, сообщил один из бывших руководителей ЮКОСа Леонид Невзлин со ссылкой на запись в реестре наследственных дел.

Согласно реестру, Иван Сечин умер 5 февраля. Публично о его смерти не сообщалось.

«Медиазона» пишет, что проверила запись в реестре и убедилась, что она оформлена на Ивана Игоревича Сечина 1989 года рождения, проживавшего в Москве по адресу Шведский тупик, 3. РБК называло это здание «домом для соратников Путина» и писало, что там жил Игорь Сечин.

О смерти Ивана Сечина сообщает также анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ». Источник канала утверждает, что официальной причиной смерти Сечина-младшего якобы назван «оторвавшийся тромб».